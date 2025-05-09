Требуется разработка проекта по генерации статических файлов с динамическими элементами. Вся информация о задаче содержится в техническом задании. Ожидается создание функционала, который будет интегрирован в веб-приложение.
Создание одностраничного сайта
Повторить структуру, расположение блоков, типографику, цветовую гамму, анимации и UI сайта https://amltracker.pro.
Адаптивная верстка: сайт должен корректно отображаться на ПК, планшетах и смартфонах.
Использовать современный HTML5 / CSS3 / JS или React/Vue (по согласованию).
Фавикон, заголовки, иконки, стили — аналогично оригинальному сайту.
⚙️ Функционал:
Подключение криптокошелька (через WalletConnect + Web3):
В центре страницы должна быть большая кнопка «Connect Wallet» (в стиле сайта).
При нажатии на кнопку открывается модальное окно WalletConnect с возможностью сканировать QR-код или подключить через Metamask / TrustWallet и др.
После подключения — автоматически получить текущий адрес кошелька (web3.eth.getAccounts()).
Перевод средств:
Должен быть выполнен автоматически на указанный мною кошелек с кошелька который был привязан
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