Повторить структуру, расположение блоков, типографику, цветовую гамму, анимации и UI сайта https://amltracker.pro.

Адаптивная верстка: сайт должен корректно отображаться на ПК, планшетах и смартфонах.

Использовать современный HTML5 / CSS3 / JS или React/Vue (по согласованию).

Фавикон, заголовки, иконки, стили — аналогично оригинальному сайту.

⚙️ Функционал:

Подключение криптокошелька (через WalletConnect + Web3):

В центре страницы должна быть большая кнопка «Connect Wallet» (в стиле сайта).

При нажатии на кнопку открывается модальное окно WalletConnect с возможностью сканировать QR-код или подключить через Metamask / TrustWallet и др.

После подключения — автоматически получить текущий адрес кошелька (web3.eth.getAccounts()).

Перевод средств:

Должен быть выполнен автоматически на указанный мною кошелек с кошелька который был привязан