Создание одностраничного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт13 заявок144 просмотра

Повторить структуру, расположение блоков, типографику, цветовую гамму, анимации и UI сайта https://amltracker.pro.

Адаптивная верстка: сайт должен корректно отображаться на ПК, планшетах и смартфонах.

Использовать современный HTML5 / CSS3 / JS или React/Vue (по согласованию).

Фавикон, заголовки, иконки, стили — аналогично оригинальному сайту.

⚙️ Функционал:

Подключение криптокошелька (через WalletConnect + Web3):

В центре страницы должна быть большая кнопка «Connect Wallet» (в стиле сайта).

При нажатии на кнопку открывается модальное окно WalletConnect с возможностью сканировать QR-код или подключить через Metamask / TrustWallet и др.

После подключения — автоматически получить текущий адрес кошелька (web3.eth.getAccounts()).

Перевод средств:

Должен быть выполнен автоматически на указанный мною кошелек с кошелька который был привязан

CSSHTMLJavaScriptReactVue.jsWeb3Адаптивная версткаСоздание одностраничных сайтов
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