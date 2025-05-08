Необходимо разработать телеграм бота на Python согласно предоставленному техническому заданию. Ожидается реализация функционала, описанного в ТЗ, с учетом всех требований. Укажите стоимость и сроки выполнения проекта.
Правки интернет-магазин на вордпрессе
Всем добрый день, нужен опытный спец, который хорошо разбирается в интернет-магазинах на вп, есть дизайн-макет, есть уже готовая верстка, посадка, нужно помочь нашему разработчику внедрить функционал + внести некоторые правки, по типу:
-Поправить выпадающее меню
-Поправить фильтры на мобильной версии
-Сделать интеграцию и выгрузку товаров с 1с битрикс
-Сделать интеграции с доставками (яндекс доставка, сдек)
И поправить визуально сайт, согласно макету
Более подробную инфу вышлю в личку, присылайте примеры работ, у нас очень много проектов, если сработаемся - будет замечательно
Заявки фрилансеров
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