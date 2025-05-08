Всем добрый день, нужен опытный спец, который хорошо разбирается в интернет-магазинах на вп, есть дизайн-макет, есть уже готовая верстка, посадка, нужно помочь нашему разработчику внедрить функционал + внести некоторые правки, по типу:



-Поправить выпадающее меню

-Поправить фильтры на мобильной версии

-Сделать интеграцию и выгрузку товаров с 1с битрикс

-Сделать интеграции с доставками (яндекс доставка, сдек)



И поправить визуально сайт, согласно макету



Более подробную инфу вышлю в личку, присылайте примеры работ, у нас очень много проектов, если сработаемся - будет замечательно