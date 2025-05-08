Правки интернет-магазин на вордпрессе

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Открыт2 заявки82 просмотра

Всем добрый день, нужен опытный спец, который хорошо разбирается в интернет-магазинах на вп, есть дизайн-макет, есть уже готовая верстка, посадка, нужно помочь нашему разработчику внедрить функционал + внести некоторые правки, по типу:

-Поправить выпадающее меню
-Поправить фильтры на мобильной версии
-Сделать интеграцию и выгрузку товаров с 1с битрикс
-Сделать интеграции с доставками (яндекс доставка, сдек)

И поправить визуально сайт, согласно макету

Более подробную инфу вышлю в личку, присылайте примеры работ, у нас очень много проектов, если сработаемся - будет замечательно

1С-БитриксWordPressДоработка сайтовИнтеграция APIИнтеграция версткиСоздание интернет-магазинов
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