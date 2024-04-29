Интуитивно понятное оформление корзины

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт2 заявки134 просмотра

Необходимо создание качественной интуитивно понятной страницы оформления заказа в корзине.

Пример на скриншотах:

Тут круто оргранизовано оформление.

Пункт 1

Контактные данные - обведен блок.

Видно что надо заполнить тут 3 строки.

1. Телефон

2. Имя

3. Фамилию. И кнопка дальше.

Кратко понятно. Логично.

Пункт 2

Доставка.

Нужно просто поставить кружок (галочку) вариант доставки.

И далее уже в выпадающем окне детали доставки.

В нашем случае 3 варианта:

* Новая почта

* Укрпочта

* Самовывоз

ДЕТАЛЬНЕЕ:

* Новая почта

в это вкладке выбираются детали почтомат, отделение курьером.

* Отделение

* Почтомат

* Курьер

Так же ставится галочка. Все понятно.

Город и детали ниже. В пром. юа все классно сделано.

* Укрпочта

Тут можно просто оставить два варианта:

* Отделение

* Курьер

А дальше уже заполнение полей.

* Самовывоз

В выпадающем окне детали:

Адрес: пр. Мануйловский 73 офис 419

С понедельника по пятницу с 08:30 до 18:00

3 пункт оплата:

Два варианта:

* По реквизитам

в выпадающем окне реквизиты

* При получении

в выпадающем окне

Комиссия перевозчика : 20 грн. + 2% от суммы

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