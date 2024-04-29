Необходимо перенести существующего бота из ManyChat на платформу SaleBot. Все маршруты и кнопки уже продуманы, требуется только перенести flow без подключения AI ассистента. Задача подразумевает внимательную работу с уже разработанными элементами.
Интуитивно понятное оформление корзины
Необходимо создание качественной интуитивно понятной страницы оформления заказа в корзине.
Пример на скриншотах:
Тут круто оргранизовано оформление.
Пункт 1
Контактные данные - обведен блок.
Видно что надо заполнить тут 3 строки.
1. Телефон
2. Имя
3. Фамилию. И кнопка дальше.
Кратко понятно. Логично.
Пункт 2
Доставка.
Нужно просто поставить кружок (галочку) вариант доставки.
И далее уже в выпадающем окне детали доставки.
В нашем случае 3 варианта:
* Новая почта
* Укрпочта
* Самовывоз
ДЕТАЛЬНЕЕ:
* Новая почта
в это вкладке выбираются детали почтомат, отделение курьером.
* Отделение
* Почтомат
* Курьер
Так же ставится галочка. Все понятно.
Город и детали ниже. В пром. юа все классно сделано.
* Укрпочта
Тут можно просто оставить два варианта:
* Отделение
* Курьер
А дальше уже заполнение полей.
* Самовывоз
В выпадающем окне детали:
Адрес: пр. Мануйловский 73 офис 419
С понедельника по пятницу с 08:30 до 18:00
3 пункт оплата:
Два варианта:
* По реквизитам
в выпадающем окне реквизиты
* При получении
в выпадающем окне
Комиссия перевозчика : 20 грн. + 2% от суммы
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