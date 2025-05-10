Требуется разработать и интегрировать мнемосхему для светофорного шкафа в существующий веб-проект на PHP и JavaScript. На основе предоставленного технического задания создать новую схему и встроить её в текущий код, связав логику с бекендом.
Исправить javascript на странице
В указанной странице есть проблема, измененный текст в html меняется на другой с помощью JS. Нужно отключить функции, которые меняют текст страницы.Ещё, заметил что страница самопроизвольно перезагружается каждые 10-20 секунд, тоже нужно убрать.
Я бы вырезал все JS, но - тогда это убьет и полезный функционал вроде меню, и пролистывание.
Альтернативное решение - вырезать весь текущий JS, и наладить функционал страницы, который был на него завязан.
Сразу оставляйте телеграм для связи
Страница:
https://temp.b-devs.xyz/index.html
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