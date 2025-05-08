Требуется выполнить миграцию проекта на фреймворке Kohana 3.3 с PHP 5.6 на PHP 8.2. Необходимо адаптировать движок проекта к новой версии, кастомные модули трогать не нужно. Проект большой, рефакторинг на другой фреймворк не рассматривается. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения.