Исправить простое веб приложение Python

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок200 просмотров

Приложение Python мини видео хостинг, при публоикации пропадает дата публикации, и не отображает с телефона, заказ очень срочный, подставил прошлый фрилансер

PythonСоздание веб-приложенийУстранение ошибок
день назад
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