Требуется специалист с экономическим образованием для создания калькулятора себестоимости услуг в Гугл таблицах. Необходимо доработать почти готовую таблицу, используя формулы и App Script. Видео с подробным ТЗ прикреплено. Срок выполнения — до понедельника вечера.
Разработчик на VUE
Добрый день!
Начну с конца. Подбирается группа сопровождения проекта. Все «постоянные» участники будут включены в список закрепленных опционов. Я сам разработчик, 40 лет проживший вне России, поэтому являюсь приверженцем западной системы поощрений в стартапах.
Привык работать с людьми full-stack software engineers. Сам такой ищу человека с необходимыми способностями – мыслить, и как разработчик, и как аналитик.
Условия:
1. Оплата по договоренности.
2. Часть работ делается удаленно на моем компьютере.
3. Обмен информацией, как посредством мессенджера, так и по телефону.
4. Выход на связь в определенное время, если все по плану. Либо по необходимости. (Просьба не беспокоить, если не умеете обмениваться информацией.)
5. Знание не на словах UI/UX!
6. Обязательно – понимание QA собственной работы!
7. Знакомство по видео связи обязательно!
Состояние проекта.
Имеется написанный плагин, имеющий ряд bugs and flaws.
1. Проверочная часть - ознакомление с исходниками. Моя оценка 3-4 часа.
2. Решение проблемных мест – по оценке.
3. Доработки – по оценке.
4. Ведение проекта.
С работой плагина можно ознакомиться на сайте живые-шахматы.рф.
Начальное ТЗ приложено. Весь backend подготовки данных был написана мною на vue. Поэтому все проблемы знакомы и не должны являть собой особой сложности.
Студии просьба не беспокоить. Работу команд не предлагать!
С уважением, Евгений
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Прикладное ПО4 заявкиОткрыт2 дня назад
Ищется разработчик с готовой системой онлайн-казино, которая включает полный стек: front, admin panel и backend. Необходимы 5-10 встроенных игр, поддержка мультивалютности и интеграция с платёжными системами. Обсуждение цены за исходники и техподдержку. Показать демо и информацию о проекте.Прикладное ПО2 заявкиОткрыт2 дня назад
Требуется разработка программного обеспечения для программатора еепром 24, 93 и флеш 25 на базе esp8266 или esp32. Основные функции включают выбор микросхемы, чтение, запись и проверку данных через внутренний сервер на устройстве.Открыт2 дня назад
Требуется разработать систему автоматизации для мониторинга и обработки результатов 10 параллельных тестов стратегий в MetaTrader 4. Задача включает мониторинг завершения тестов, проверку валидности, сбор данных с графиков и запись их в CSV. Необходим опыт работы с Python, библиотеками pyautogui и pandas, а также знание интерфейса MT4.Прикладное ПОнет заявокОткрыт3 дня назад
- $8
Создайте программу на Ассемблере, которая вводит текст описания функции на языке Си. Программа должна преобразовывать формат, вынося описания типов параметров и обрабатывая комментарии, интерпретируя шестнадцатеричные числа в десятичные или восьмеричные коды в зависимости от первого символа.Открыт3 дня назад
Требуется разработать программы на языке ассемблера для микропроцессора Intel 8080. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с данной архитектурой и навыки программирования на ассемблере.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 дня назад
Требуется разработать программное обеспечение для массовых рассылок сообщений в мессенджерах Viber и WhatsApp. Укажите стоимость, если у вас уже есть готовое решение.Прикладное ПО5 заявокОткрыт5 дней назад
Требуется разработка программы для автоматизированного бронирования талонов на услугу подачи гражданства РФ. Программа должна работать с сайтом gu.spb.ru и обеспечивать надежную автоматизацию процесса.Прикладное ПО3 заявкиОткрыт5 дней назад
Реализация функционала интеграции диаграммы в Draw.io с базой данных. Загрузка данных при клике на диаграмму и сохранение данных с помощью кнопки. Использование API или плагина для встраивания логики. Поддержка форматов .drawio, .xml, .json. Язык программирования: Python Django.Открыт5 дней назад
Требуется решить ряд задач по C#. Задачи включают проверку чисел на делимость, создание калькулятора с графическим интерфейсом WinForms, а также реализацию сохранения истории вычислений в файл. Оцените объем работы и предложите цену. Дедлайн - 14 мая до 23:00.Прикладное ПО4 заявкиОткрыт5 дней назад