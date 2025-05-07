Разработчик на VUE

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Добрый день!

 

Начну с конца. Подбирается группа сопровождения проекта. Все «постоянные» участники будут включены в список закрепленных опционов. Я сам разработчик, 40 лет проживший вне России, поэтому являюсь приверженцем западной системы поощрений в стартапах.

Привык работать с людьми full-stack software engineers.  Сам такой ищу человека с необходимыми способностями – мыслить, и как разработчик, и как аналитик.

Условия:

1.      Оплата по договоренности.

2.      Часть работ делается удаленно на моем компьютере.

3.      Обмен информацией, как посредством мессенджера, так и по телефону.

4.      Выход на связь в определенное время, если все по плану. Либо по необходимости. (Просьба не беспокоить, если не умеете обмениваться информацией.)

5.      Знание не на словах UI/UX!

6.      Обязательно – понимание QA собственной работы!

7.      Знакомство по видео связи обязательно!

Состояние проекта.

Имеется написанный плагин, имеющий ряд bugs and flaws.

1.      Проверочная часть - ознакомление с исходниками. Моя оценка 3-4 часа.

2.      Решение проблемных мест – по оценке.

3.      Доработки – по оценке.

4.      Ведение проекта.

С работой плагина можно ознакомиться на сайте живые-шахматы.рф.

Начальное ТЗ приложено. Весь backend подготовки данных был написана мною на vue. Поэтому все проблемы знакомы и не должны являть собой особой сложности.  

Студии просьба не беспокоить. Работу команд не предлагать!

С уважением, Евгений

Vue.jsДоработка сайтовУстранение ошибок
13 часов назад
Евгений
 
60 лет
4 месяца в сервисе
Был
11 часов назад
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