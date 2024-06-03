В Гугл таблице требуется выстроить калькулятор себестоимости услуг

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Открыт4 заявки175 просмотров

Нужен специалист с экономическим образованием и большим опытом в Гугл таблицах, формулами, и App Script, который сможет выстроить корректно расчеты для себестоимости услуг компании. ТЗ видео в приложении которое обьясняет что именно нужно выполнить и скорректировать. Таблица на 85-90% выполнена.  Детальное ТЗ по видео - https://www.dropbox.com/scl/fi/wbedcqksdmizamrk87rqz/.mp4?rlkey=3s1lqj4af152evx2ka2anan0w&e=1&st=o58hw9vu&dl=0

Задачу требуется выполнить в кратчайшие сроки, до понедельника вечера. 

Google ТаблицыСоздание калькуляторов
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