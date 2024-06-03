Нужен специалист с экономическим образованием и большим опытом в Гугл таблицах, формулами, и App Script, который сможет выстроить корректно расчеты для себестоимости услуг компании. ТЗ видео в приложении которое обьясняет что именно нужно выполнить и скорректировать. Таблица на 85-90% выполнена. Детальное ТЗ по видео - https://www.dropbox.com/scl/fi/wbedcqksdmizamrk87rqz/.mp4?rlkey=3s1lqj4af152evx2ka2anan0w&e=1&st=o58hw9vu&dl=0



Задачу требуется выполнить в кратчайшие сроки, до понедельника вечера.