Ищется разработчик с готовой системой онлайн-казино, которая включает полный стек: front, admin panel и backend. Необходимы 5-10 встроенных игр, поддержка мультивалютности и интеграция с платёжными системами. Обсуждение цены за исходники и техподдержку. Показать демо и информацию о проекте.
В Гугл таблице требуется выстроить калькулятор себестоимости услуг
Нужен специалист с экономическим образованием и большим опытом в Гугл таблицах, формулами, и App Script, который сможет выстроить корректно расчеты для себестоимости услуг компании. ТЗ видео в приложении которое обьясняет что именно нужно выполнить и скорректировать. Таблица на 85-90% выполнена. Детальное ТЗ по видео - https://www.dropbox.com/scl/fi/wbedcqksdmizamrk87rqz/.mp4?rlkey=3s1lqj4af152evx2ka2anan0w&e=1&st=o58hw9vu&dl=0
Задачу требуется выполнить в кратчайшие сроки, до понедельника вечера.
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