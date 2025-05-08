Разработка Telegram-бота для мониторинга свободных окон

Нужна разработка Telegram-бота, который будет работать 24/7, мониторить сайт (gosuslugi.ru) на предмет появления свободного окна для записи на услуги и отправлять мгновенные уведомления в Telegram, когда окно становится доступным.

Требования:

Мониторинг сайта:

Проверять наличие свободного окна

Оповещения в Telegram:

Отправлять уведомления в Telegram, как только появляется свободное окно.

Оперативность:

Бот должен работать быстро и без задержек при отправке уведомлений.

Личный бот:

есть похожий бот (@GUCheckBot), однако он работает с задержками. Мне нужен личный бот, который работает быстрее и надежнее.

Автоматическая авторизация на gosuslugi.ru:

На сайте gosuslugi.ru каждые 3 часа ровно происходит выход из аккаунта.

Необходимо реализовать автоматическую авторизацию, включая двухфакторную аутентификацию, чтобы бот мог продолжать мониторинг без ручного вмешательства.