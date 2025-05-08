Реализация функционала интеграции диаграммы в Draw.io с базой данных. Загрузка данных при клике на диаграмму и сохранение данных с помощью кнопки. Использование API или плагина для встраивания логики. Поддержка форматов .drawio, .xml, .json. Язык программирования: Python Django.
Создание ботов
Разработка Telegram-бота для мониторинга свободных окон
Нужна разработка Telegram-бота, который будет работать 24/7, мониторить сайт (gosuslugi.ru) на предмет появления свободного окна для записи на услуги и отправлять мгновенные уведомления в Telegram, когда окно становится доступным.
Требования:
Мониторинг сайта:
Проверять наличие свободного окна
Оповещения в Telegram:
Отправлять уведомления в Telegram, как только появляется свободное окно.
Оперативность:
Бот должен работать быстро и без задержек при отправке уведомлений.
Личный бот:
есть похожий бот (@GUCheckBot), однако он работает с задержками. Мне нужен личный бот, который работает быстрее и надежнее.
Автоматическая авторизация на gosuslugi.ru:
На сайте gosuslugi.ru каждые 3 часа ровно происходит выход из аккаунта.
Необходимо реализовать автоматическую авторизацию, включая двухфакторную аутентификацию, чтобы бот мог продолжать мониторинг без ручного вмешательства.
Заявки фрилансеров
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