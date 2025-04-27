Нужно написать программы на c#.

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Нужно решить множество мелких задачек по c#.
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1. Напишите программу, в которой пользователь вводит число, а программа проверяет, делится ли это число на 3 и на 7. Дополнительно добавьте обработку исключений.

Также есть подобные задания:
1. Реализовать калькулятор с графическим интерфейсом WinForms. Реализовать большую часть математических функций (простых и сложных). Попытаться сделать историю вычислений. Способы реализации и сам интерфейс – на Ваше усмотрение
2. Реализовать в калькуляторе сохранение истории в отдельный файл (по типу log-файлов).

Цену можете предложить сами, оценив объем и сложность работы
Дедлайн 14 мая до 23:00, желательно раньше

C#Windows FormsРазработка программ
2 дня назад
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