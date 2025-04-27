Нужно решить множество мелких задачек по c#.

Подобного формата

1. Напишите программу, в которой пользователь вводит число, а программа проверяет, делится ли это число на 3 и на 7. Дополнительно добавьте обработку исключений.



Также есть подобные задания:

1. Реализовать калькулятор с графическим интерфейсом WinForms. Реализовать большую часть математических функций (простых и сложных). Попытаться сделать историю вычислений. Способы реализации и сам интерфейс – на Ваше усмотрение

2. Реализовать в калькуляторе сохранение истории в отдельный файл (по типу log-файлов).



Цену можете предложить сами, оценив объем и сложность работы

Дедлайн 14 мая до 23:00, желательно раньше