Разработка WPF приложения для курсовой работы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Открыт4 заявки25 просмотров

Необходимо разработать приложение WPF на языке c#, имеются наработки с дизайном и тд

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