Требуется специалист по стенографии, знакомый с программами OpenStego и другими новыми решениями, актуальными в 2025 году. Ожидается уверенное владение инструментами и навыками, необходимыми для выполнения задач в данной области.
Разработка WPF приложения для курсовой работы
Необходимо разработать приложение WPF на языке c#, имеются наработки с дизайном и тд
Заявки фрилансеров
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