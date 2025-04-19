Разработка WPF приложения для курсовой работы

Требуется разработка модели предиктивной аналитики для повышения качества прогнозирования вероятности брака на производстве. Задачи включают анализ исторических данных, интеграцию с 1С, разработку и оптимизацию модели с использованием CatBoost, тестирование и предоставление рекомендаций. Исполнитель должен иметь опыт работы с машинным обучением и интеграцией в системы реального времени. Срок выполнения — 1 месяц.