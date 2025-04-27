Ремонт программы автоматического постинга на Facebook

Есть программа, написанная на Django, которая автоматически каждые 2 минуты создаёт посты на странице в Фэйсбук, в соответствии с ТЗ в приложении. Программа размещена на VPS сервере и имеет простенький web-интерфейс с базовыми настройками и с функцией включения/выключения.

Важно: Исполнителю необходимо иметь подтверждённый аккаунт на Фэйсбук Девелоперс.

Проблемы:

1) после нескольких суток работы программа перестаёт выкладывать постинги.

2) нет доступа к админ-панели программы

3) в последних постах программа генерировала ссылки на страницы с ошибкой 404.

4) в мобильной версии поста не видна фраза поста и название товара.

Необходимо создать решение:

1.Выявить, описать и устранить причину описанных проблем.

2.Если сбой связан с взаимодействием программы с вешними факторами, например сервером или алгоритмами Фэйсбук, необходимо соответственно изменить код программы для устранения конфликта взаимодействия с Фэйсбуком или связаться с поддержкой сервера, если причина в нем.

3.Создать механизм принудительного запуска программы пользователем, в случае, если программа всё же остановится по иным причинам.

4.Менять основной функционал программы не нужно, если этого не требует устранение сбоя работы программы.

Необходимый период тестирования составляет 2 недели. Через 2 недели работы программы без остановок после старта тестирования, проект считается принятым.

Если срок выполнения задания превышает договорённый сторонами срок более, чем на 50%, задание отменяется.