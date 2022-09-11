Vamp

Евгений Назаренко Vamp

 
41 годУкраина/Киев
20 лет на фриланс-бирже
Был
час назад
программист C, C++, C# реверс

Специализация: программист

Языки программирования: C, C++, C#, Assembler, Python

Базы данных: MySQL, SQLite, PostgreSQL

Платформы: Windows, Linux

Область работы:

- системное программирования для Windows и Linux

- разработка прикладного ПО для Windows

- программирование клиент-серверных приложений

- реверс инженеринг (декомпиляция, дизассаблирование)

Telegram: @nazevnik

PythonMySQLPostgreSQLLinuxSQLite
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
12
безопасных платежей
ТОП-5
Прикладное ПО
ТОП-5
Системное программирование
Отзывы заказчиков
tincap
29 летОАЭ
9 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$200
10 баллов
3 месяца назад
Разработать конвертер ПК .dff файлов в формат мобильной версии
Сделал работу быстро. Рекомендую
Грамотно составленное ТЗ. Быстрая оплата. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
rudometov
43 годаЛитва
год в сервисе
Был
16 дней назад
$200
10 баллов
год назад
Сделать вторую версию программы
Второй раз обращаюсь к Евгению за второй версией программы. Работа сделана в кратчайшие сроки и без ошибок. Если Вам нужен адекватный кодер - то это только сюда.
Все отлично. Рекомендую
Ответный отзыв
rudometov
43 годаЛитва
год в сервисе
Был
16 дней назад
$300
10 баллов
год назад
Написать программу для Windows (.EXE)
Спасибо большое исполнителю! Быстро, четко и грамотно сделал программу. Еще обращусь
Приятное сотрудничество. Понятное ТЗ, своевременная оплата, всегда на связи.
Ответный отзыв
guest_16519216714113
Казахстан
2 года в сервисе
Был
час назад
$300
10 баллов
год назад
Написать программу для Windows для генерации штрих-кода
Повторно обращаюсь. Все супер. Быстро и четко
Все отлично.Рекомендую.
Ответный отзыв
German18
Антон 
24 годаБеларусь
год в сервисе
Был
20 дней назад
$50
10 баллов
год назад
Доработка раскодировщака
Работали с Евгением 2й раз,все быстро сделал,самый лучший,советую и рекомендую
Все отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
Прикладное ПО
11 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#4
Системное программирование
2 отзыва
$10/час
от $50от 1 дня
#5