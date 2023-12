программист C, C++, C# реверс

Специализация: программист

Языки программирования: C, C++, C#, Assembler, Python

Базы данных: MySQL, SQLite, PostgreSQL

Платформы: Windows, Linux

Область работы:

- системное программирования для Windows и Linux

- разработка прикладного ПО для Windows

- программирование клиент-серверных приложений

- реверс инженеринг (декомпиляция, дизассаблирование)

Telegram: @nazevnik