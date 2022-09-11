программист C, C++, C# реверс
Специализация: программист
Языки программирования: C, C++, C#, Assembler, Python
Базы данных: MySQL, SQLite, PostgreSQL
Платформы: Windows, Linux
Область работы:
- системное программирования для Windows и Linux
- разработка прикладного ПО для Windows
- программирование клиент-серверных приложений
- реверс инженеринг (декомпиляция, дизассаблирование)
Telegram: @nazevnik
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
12
безопасных платежей
ТОП-5— Прикладное ПО
ТОП-5— Системное программирование
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
3 месяца назад
Сделал работу быстро. Рекомендую
Ответный отзыв
Грамотно составленное ТЗ. Быстрая оплата. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
$200
10 баллов
год назад
Второй раз обращаюсь к Евгению за второй версией программы. Работа сделана в кратчайшие сроки и без ошибок. Если Вам нужен адекватный кодер - то это только сюда.
Ответный отзыв
Все отлично. Рекомендую
$300
10 баллов
год назад
Спасибо большое исполнителю! Быстро, четко и грамотно сделал программу. Еще обращусь
Ответный отзыв
Приятное сотрудничество. Понятное ТЗ, своевременная оплата, всегда на связи.
$300
10 баллов
год назад
Повторно обращаюсь. Все супер. Быстро и четко
Ответный отзыв
Все отлично.Рекомендую.
$50
10 баллов
год назад
Работали с Евгением 2й раз,все быстро сделал,самый лучший,советую и рекомендую
Ответный отзыв
Все отлично. Рекомендую.
Прикладное ПО
11 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#4
Системное программирование
2 отзыва
$10/час
от $50от 1 дня
#5