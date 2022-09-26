Написать программу для Windows для генерации штрих-кода

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка105 просмотров

Есть программа от аппарата, из которой нужно выдернуть информацию по генерации из штрих кода в нужную информацию.

3 года назад
guest_16519216714113
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Vamp
43 года
21 год в сервисе
Был
8 дней назад
3 года назад
$300
3 дня
Escrow
Повторно обращаюсь. Все супер. Быстро и четко
Все отлично.Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Vamp
43 года
21 год в сервисе
Был
8 дней назад
3 года назад

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