Требуется разработка скрипта на языке Pine для платформы TradingView. Имеется подробное техническое задание. Бюджет 70$, оплата по готовности, без авансов.
Написать программу для Windows для генерации штрих-кода
Есть программа от аппарата, из которой нужно выдернуть информацию по генерации из штрих кода в нужную информацию.
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