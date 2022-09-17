Написать статью - программирование + задачи

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка109 просмотров

Текст своими словами + минимум 5 заданий к нему. Темы выдаем сами. От вас уникальность и интересные задания. Пишите, подробнее все расскажем и покажем примеры.

3 года назад
ekuwebsite
Екатерина 
36 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

DenisLopatin
Денис 
33 года
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$9
1 день
Escrow
Быстро отреагировал и выполнил в срок. Буду работать еще! Спасибо.
Хорошее ТЗ. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

DenisLopatin
Денис 
33 года
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад

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