Требуется разработка скрипта на языке Pine для платформы TradingView. Имеется подробное техническое задание. Бюджет 70$, оплата по готовности, без авансов.
Скрипт на Lua для Quik - сканнер больших заявок в биржевых стаканах
Нужен робот - сканер стакана на предмет идентификации крупных заявок и дальнейшее наблюдение за ними. То есть робот идентифицирует заявки в
соответствии с настройками (от какого-то кол-ва) и пишет данные в файл.
Интерфейс вижу так:
1. Ввожу инструмент(фьючерс, акции, валюта) - желательно сделать неограниченное число строк.
2. Ввожу размер минимальных заявок по каждому инструменту, за которыми
будем следить. То есть если в стакане на конкретной цене кол- во ниже -
они нас не интересуют.
Пример:
Инструмент Кол-во(минимальное)
Si-9.22. 3500
Ed-9.22. 800
Ri-9.22. 300
В интерфейсе пока больше ничего не надо - там будем по ситуации смотреть.
По каждому инструменту создаётся отдельный файл - название, и кол-во заявок. Например, si_9_22_3500.txt, ed_9_22_800.txt
Вопрос сразу про файл - мне было бы удобно, если это будет Эксель, но в целом
не принципиально. В идеале, чтобы файла было 2 и текстовый и
экселевский. Но тут на обсуждение это оставлю.
Значит, что хочу в файле:
Давайте сразу на примере- на Si-9.22 01.09.2022 в 11-23-48 появилась заявка в
стакане на 3500 лотов на покупку - 4 пункта ниже бида. Робот пишет:
Дата: Время: Лот: Направление: Цена: Дистанция
01.09.2022, 11-23-48, 3500, Long, 60 500, 4
Дальше мы следим за этой заявкой.
Тот лот, который идентифицировал сканер на конкретной цене мы принимаем за 100%
Для будущих задач предусмотрим разъедание объема. То есть при
разъедании объёма робот записывает степень разъедания (например 20%, 30%
и т.д.). Полностью разъеденным объём будем считать 70% от изначального.
То есть, предположим, на si было 3500 контрактов, 70% съели, осталось 1050 контрактов или меньше. В этот момент робот фиксирует
время, когда этот объём был съеден.
Следующим столбцом робот пишет время сколько заявка просуществовала от 100% до 30% в секундах.
Ещё один столбец должен предусматривать исполненные и не исполненные
заявки. То есть фиксирует снятие заявки или выход за диапазон стакана.
То есть «не исполненная» заявка у нас будет считаться та, до которой не
дошла цена; которая ушла из диапазона стакана или которая была снята (на
этой цене объём стал обычным).
Такую заявку робот помечает «не исполнена», но тем не менее, записывает ее.
Полная таблица будет выглядеть следующим образом:
Тикер: Дата: Время: Лот: Направление: Цена: Дистанция: Разъедание
%: Время исполнения: Время жизни: Статус заявки:
Si-9.22, 01.09.2022, 11-23-48, 3500, Long, 60 500, 4, 80%, 11-25-03, 75 сек, исполнена
ED-9.22 01.09.2022, 16:45-15, 1600, Short, 0.9900, 15, 0%, пусто, пусто, не исполнена
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $70Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать простой скрипт авторизации в Яндексе. Скрипт должен брать данные из txt файла и автоматизировать процесс входа в почту, перехода по заданным страницам и выхода. Работа должна выполняться в браузере Chrome с использованием imacros или аналогичных инструментов. Процесс должен повторяться до окончания аккаунтов в файле.Закрыт3 года назад
- $25
Необходимо создать прикладное ПО для скачивания контента с различных сторонних сайтов. Программа должна собирать фото, артикулы, штрихкоды, количество в ящике и цены для дальнейшей загрузки на платформу prom.ua.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо реализовать объединение фигур и взаимодействие с ними в проекте на Qt. Есть основной проект с фигурами и функционалом взаимодействия, а также пример реализации объединения. Требуется добавить возможность распознавания точек в области фигур и взаимодействия с одной из них.Закрыт3 года назад
Требуется разработать программу, которая будет взаимодействовать с API парсера socialscrape.com. Основная задача - получать пользователей и сохранять их данные в файл. Подробное техническое задание доступно в аттаче. Укажите цену и сроки выполнения.Закрыт3 года назад
Требуется разработать простое расширение для Google Chrome, которое будет подсвечивать никнейм пользователя на OnlyFans при выполнении одного критерия. Подробности можно обсудить позже.Закрыт3 года назад
Требуется разработать парсер на VBA для Excel, который будет извлекать данные из highchart графика. Парсер должен записывать на лист Excel три колонки: дата, значение красного графика и значение желтого графика. По завершении работы предусмотрена оплата и отзыв.Закрыт3 года назад
Требуется разработка отчета движения продукции на языке ABAP в среде SAP. Ожидается создание функционального отчета, который будет использоваться для анализа и контроля движения товаров. Необходима проработка технического задания для выполнения задачи.Закрыт3 года назад
Требуется собрать проект из исходников с GitHub и объяснить, как его использовать на персональном компьютере. Необходимо детально разобрать процесс установки и настройки, чтобы обеспечить максимальную функциональность приложения.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад