Pine написать скрипт под TradingView

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки561 просмотр

Pine написать скрипт под TradingView

Имеется техническое задание подробно

Бюджет 70$ Оплата будет по готовности, БЕЗ авансов

Оставляйте телеграмм для связи

3 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Дмитрий
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Медведев
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва(-3)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Создать программу для скачивания со сторонних сайтов контент

    $25

    Необходимо создать прикладное ПО для скачивания контента с различных сторонних сайтов. Программа должна собирать фото, артикулы, штрихкоды, количество в ящике и цены для дальнейшей загрузки на платформу prom.ua.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить в проект объединение фигур и взаимодействие с ними Qt

    Необходимо реализовать объединение фигур и взаимодействие с ними в проекте на Qt. Есть основной проект с фигурами и функционалом взаимодействия, а также пример реализации объединения. Требуется добавить возможность распознавания точек в области фигур и взаимодействия с одной из них.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать программу которая работает с API парсера

    Требуется разработать программу, которая будет взаимодействовать с API парсера socialscrape.com. Основная задача - получать пользователей и сохранять их данные в файл. Подробное техническое задание доступно в аттаче. Укажите цену и сроки выполнения.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Расширение для Google Chrome

    Требуется разработать простое расширение для Google Chrome, которое будет подсвечивать никнейм пользователя на OnlyFans при выполнении одного критерия. Подробности можно обсудить позже.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • VBA excel парсер highchart графика

    Требуется разработать парсер на VBA для Excel, который будет извлекать данные из highchart графика. Парсер должен записывать на лист Excel три колонки: дата, значение красного графика и значение желтого графика. По завершении работы предусмотрена оплата и отзыв.

    VBA
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • SAP ABAP Разработка отчета

    Требуется разработка отчета движения продукции на языке ABAP в среде SAP. Ожидается создание функционального отчета, который будет использоваться для анализа и контроля движения товаров. Необходима проработка технического задания для выполнения задачи.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Собрать готовое решение с github и разобрать как его использовать.

    Требуется собрать проект из исходников с GitHub и объяснить, как его использовать на персональном компьютере. Необходимо детально разобрать процесс установки и настройки, чтобы обеспечить максимальную функциональность приложения.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Уведомления tradingview

    $10

    Требуется доработка скрипта для TradingView. Необходимо добавить оповещения при появлении меток на графике. Основной код для меток уже есть, требуется исправить проблемы с уведомлениями. Обратите внимание на условия создания меток в предоставленном коде.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать программу или скрипт для создания файла для сервера

    Необходимо разработать программу или скрипт, который будет извлекать данные из письма о сервере и автоматически создавать конфигурационные файлы для WireGuard. Программа должна обрабатывать информацию, содержащую IP, IPv6, пользователя и пароль, и формировать нужный конфиг. Обеспечьте простоту использования и надежность работы утилиты.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад