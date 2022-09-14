Мы покупаем сервер, нам приходит на почту информация, содержащая ip, ipv6, пользователь, пароль, после чего мы используем программы Putty и WinSCP для создания нужного файла, также задействован wireguard.

Ваша задача: создать программу или скрипт для автоматизации этого процесса, т.е.

программа, которая из письма вытаскивает данные и создает конфигурационные файлы

Мы покупаем сервер, нам приходят данные (1 скрин), нам нужна программа, которая из этих данных будет делать следующее (2 скрин) - на входе данные сервера, на выходе конфиг wg