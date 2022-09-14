Проблемы при изменении масштаба диаграммы в Primefaces

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Диаграмма масштабируется с помощью функции scale() в свойстве transform в CSS. Если масштаб диаграммы 100%, то при перемещении элемента диаграммы все работает корректно. Но если масштаб диаграммы изменен, то при перемещении элемента диаграммы курсор мыши работает некорректно.

Можете предложить свой вариант масштабирование диаграммы. Используя только стандартную библиотеку Javascript (без добавления дополнительных библиотек).

Ссылка на проект:

https://drive.google.com/file/d/1kcUxKUZ4jIs57JciZZ9AbwsgpsXs9SjP/view?usp=sharing

Данный проект должен работать в версии Primefaces 6.2.

CSSJavaScript
3 года назад
wings_partners
Жан 
46 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

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