Требуется разработка прикладного ПО на WPF для записи видео с камеры. Необходим простой интерфейс, срок выполнения - 4 дня. Бюджет составляет 250$. Ожидаются первые результаты сегодня, оплата производится сразу по факту работы без авансов.
Проблемы при изменении масштаба диаграммы в Primefaces
Диаграмма масштабируется с помощью функции scale() в свойстве transform в CSS. Если масштаб диаграммы 100%, то при перемещении элемента диаграммы все работает корректно. Но если масштаб диаграммы изменен, то при перемещении элемента диаграммы курсор мыши работает некорректно.
Можете предложить свой вариант масштабирование диаграммы. Используя только стандартную библиотеку Javascript (без добавления дополнительных библиотек).
Ссылка на проект:
https://drive.google.com/file/d/1kcUxKUZ4jIs57JciZZ9AbwsgpsXs9SjP/view?usp=sharing
Данный проект должен работать в версии Primefaces 6.2.
Заявки фрилансеров
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