Full Stack PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт12 заявок6298 просмотров

Добрий день!

Про нас: Ми крута команда і в зв’язку з роширенням штату в пошуку спеціалістів в проект пов’язаний з розробкою маркетингових платформа і сервісів для реклами.

Ми пропонуємо:

  • Гібридний формат роботи (віддалена та офіс в Києві)
  • Дохід виключно в $
  • Не повний робочий день
  • Кар'єрний ріст
  • Висока оплата праці
  • Досвідчена команда
  • Бонуси
Стек технологій:
  • Full Stack
  • Впевнений РНР від 5 років. Вміння читати код та розробляти програми без фреймворків
  • MySQL
  • PostgreSQL
Хто нам точно не підійде: Ті, хто працюють з багатьма проектами одночасно та не зацікавлені в роботі.
MySQLPHPPostgreSQL
3 года назад
onlytrafic
Микола 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Василь
 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Геннадий
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вероніка
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юрий
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
103 отзыва
3 года назад
Арсений
 
33 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
4 отзыва
3 года назад
Алексей
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Никита
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 отзыва
3 года назад
Андрей
 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
34 отзыва
3 года назад
Александр
 
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Был
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