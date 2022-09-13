Добрий день!

Про нас: Ми крута команда і в зв’язку з роширенням штату в пошуку спеціалістів в проект пов’язаний з розробкою маркетингових платформа і сервісів для реклами.

Ми пропонуємо:

Гібридний формат роботи (віддалена та офіс в Києві)

Дохід виключно в $

Не повний робочий день

Кар'єрний ріст

Висока оплата праці

Досвідчена команда

Бонуси

Full Stack

Впевнений РНР від 5 років. Вміння читати код та розробляти програми без фреймворків

MySQL

PostgreSQL

Ті, хто працюють з багатьма проектами одночасно та не зацікавлені в роботі.