Пофиксить / разработать софт для твича

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Закрыт1 заявка262 просмотра

Здравствуйте!

Друзья, есть следующие вводные по задаче: был работающий софт.

Он делал "кое что" для твича (twitch).

После изменений в работе API твича - софт свою "магию" больше не делает.

Нужен гуру, который по цене новичка () сделает неработающий софт работающим.

Пишите пожалуйста, ваши комментарии ниже - далее перейдем в личку, и уже в ЛС обсудим сроки, бюджет и т.д.

Спасибо за внимание!)

3 года назад
guest_16629687142571
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад

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