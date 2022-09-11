Здравствуйте!

Друзья, есть следующие вводные по задаче: был работающий софт.

Он делал "кое что" для твича (twitch).

После изменений в работе API твича - софт свою "магию" больше не делает.

Нужен гуру, который по цене новичка () сделает неработающий софт работающим.

Пишите пожалуйста, ваши комментарии ниже - далее перейдем в личку, и уже в ЛС обсудим сроки, бюджет и т.д.

Спасибо за внимание!)