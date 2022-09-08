Мне нужен скрипт автоторговли с пересечением двух Supertrend стандартных в Tradingview с двумя стандартными параметрами в каждом. Когда ОБА Supertrend вниз открывается Sell, а когда ОБА Supertrend вверх открывается Buy. А так же выбор ставки в процентах от депозита И еще выбор торговать начинать ли торговлю если один Supertrend начался а второй еще нет/уже есть.

Мне нужен код на PineScript V5