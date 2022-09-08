Написать элементарную программу

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Закрыт6 заявок367 просмотров

Привет нужно сделать пустышку в формате .exe

прикрепляю видео что хотелось бы

просто пустышка , смысл которой будет заключаться в том , что бы искать «потерянные криптокошельки с балансом»

3 года назад
guest_16626440366424
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