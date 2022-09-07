Создание программы для подготовке к КЕГЭ

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт11 заявок277 просмотров

Создать простую в дизайне программу на базе C#, должно включать таймер, номера заданий, проверку ответов. База заданий (по 1 варианту на каждое задание) имеется, программа для школьного проекта, срок большой

3 года назад
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