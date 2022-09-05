Задача по разработке чат-бота на базе Russian GPT-3, который будет анализировать сообщения и отвечать из базы знаний. Бот должен автоматически обновлять базу, получать сообщения через API, иметь визуальный интерфейс для добавления ключевых фраз и возможность обучения для повышения релевантности ответов. Настройка порога срабатывания по уверенности в ответах.
Бот для Reddit
Нужен софт/бот , который будет выводить в TOP посты в некоторых сабредитах. Все подробности расскажу в ЛС , сам ещё не понимаю как оно должно все выглядеть…
Заявки фрилансеров
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