Распознавание речи с интернет-радио на Python

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки367 просмотров

Доброго времени суток. Нужно распознавать всё возможное, что говорится в интернет-радио. 

Список радиостанций (любая на выбор): https://espradio.ru/stream_list/

Распознавание с помощью: https://github.com/alphacep/vosk-api (оффлайн) (pip install vosk)

На Python.

В прикрепленном файле нужно изменить расширение на .py. Это распознавание с микрофона.

Python
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