Распознавание речи с интернет-радио на Python

Необходимо реализовать автоматизацию создания и пополнения проектов в Google Таблицах с помощью API qcomments. Требуется скопировать настройки проектов, сформировать названия на основе артикула и типа проекта, создать группы для новых записей и установить количество оплаченных работ, как указано в таблице. Возможность запуска по расписанию или кнопке.