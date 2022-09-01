Требуется разработка простого расширения для Google Chrome, которое будет подсвечивать никнейм пользователя на OnlyFans, если его профиль соответствует указанному критерию. Подробности будут обсуждены в личной беседе.
Бот для создания офферов на OpenSea
Нужно создать бот, который автоматизирует полностью рутинную работу на NFT ресурсе OpenSea.
Бот должен:
1) Уметь рассылать "Collection Offers" на выбранные мною коллекции
1, а) Уметь перебивать самый высокий "Collection Offers" ( функция называется Counter Bidding )
1, б) Иметь шаг ставки. К примеру самый высокая ставка на коллекции - 1.1 ETH, то бот будет перебивать её автоматически на 1.101 и так по кругу.
1, в) Понимать Floor Price коллекции. К примеру, если floor price 2 ETH и он резко падает до 1,3 , то бот перестаёт взаимодействовать с данной коллекцией. И наоборот, к примеру floor поднимается до определённой отметки и бот снова забывает про данную коллекцию.
1, г) Уметь ставить "Expiration Time", то есть время действия оффера.
1, д) Иметь показатель максимальной ставки. То есть число выше которого бот не будет поднимать ставку.
2) Иметь всё то же самое, но для функции "Collection Offer - Trait Offer", то есть рассылка офферов по чертам редкость NFT токенов.
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