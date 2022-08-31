Автоматическая отправка и принятие трейдов со всех аккаунтов на 1

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки545 просмотров

Есть много аккаунтов Steam с CS:GO, нужно реализовать автоматическую отправку трейдов со всех аккаунтов на 1, и что бы этот 1 аккаунт их автоматически принимал.

3 года назад
guest_16619701199979
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Сергей
 
44 года
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад
2 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Шаблон для DLE 15.2

    $3

    Требуется разработать бесцветный шаблон для DLE 15.2. Шаблон должен включать простое верхнее меню с логотипом и ссылками, карточки для отображения софта, а также подвал без стилей. Все элементы должны быть без оформления, с отделением границ. Желателен черный режим с инверсией цветов.

    DLE
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Переделать открытое ПО на C

    Требуется адаптировать открытое программное обеспечение OpenVPN на C для создания сервиса VPN под компанию vpn.web2best.com. Важно учитывать существующий пример приложения для Android. Необходима адаптация функционала и интерфейса для соответствия требованиям компании.

    Android
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать прокладку для роботы прокси с внешним сервером

    Необходимо разработать прокладку для мобильной прокси фермы на базе 3proxy с ОС Windows 10. Подключение к прокси должно осуществляться через внешний сервер, обеспечивая возможность подключения прокси ферм с различных IP-адресов. Также требуется реализовать запуск скриптов, которые находятся на сервере прокси фермы, при минимальной потере скорости соединения.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Налаштування Reddit Carma Bot через API

    Здійснити налаштування Reddit Karma Bot для нашої сторінки, підключивши все через API. Важливо знати Python. Робота не складна, вартість виконання за домовленістю.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Макрос в Outlook

    Требуется разработка макроса для Outlook, который будет отображать последние созданные события в Календаре. Основная задача — обеспечить удобный доступ к актуальной информации о событиях.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Python: Плагин для QGIS

    Требуется разработать плагин для QGIS на Python, который будет подключаться к серверу по API с авторизацией. Плагин должен уметь импортировать проекты с сервера и экспортировать локально реализованные проекты в репозиторий на сервере. Опыт создания подобных плагинов является преимуществом.

    Python
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу спеца по АПИ блокчейна Tron

    Требуется разработка функций для работы с API блокчейна Tron, включая генерацию адреса, счета и перевод USDT. Исходный код должен быть предоставлен на C++ или PHP. Для реализации необходимо ознакомиться с документацией по API блокчейна Tron.

    PHP
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Телеграм-бот для отправки СМС

    Требуется разработка телеграм-бота, который будет отправлять единичные СМС с возможностью выбора имени отправителя. Ожидается выполнение в срок 1-3 дня. Техническое задание будет предоставлено при необходимости.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Универсальный бот

    Требуется разработать универсальный бот, который интегрирует существующие боты и позволяет пользователям приобретать подписки. Бот должен автоматически обрабатывать платежи и отправлять уведомления за 72 часа до окончания подписки. Убедитесь, что функционал включает возможность выбора подписок и уведомления каждые 24 часа.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад