Требуется разработать бесцветный шаблон для DLE 15.2. Шаблон должен включать простое верхнее меню с логотипом и ссылками, карточки для отображения софта, а также подвал без стилей. Все элементы должны быть без оформления, с отделением границ. Желателен черный режим с инверсией цветов.
Автоматическая отправка и принятие трейдов со всех аккаунтов на 1
Есть много аккаунтов Steam с CS:GO, нужно реализовать автоматическую отправку трейдов со всех аккаунтов на 1, и что бы этот 1 аккаунт их автоматически принимал.
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