Требуется разработка функций для работы с API блокчейна Tron, включая генерацию адреса, счета и перевод USDT. Исходный код должен быть предоставлен на C++ или PHP. Для реализации необходимо ознакомиться с документацией по API блокчейна Tron.
Python: Плагин для QGIS
Необходимо на питоне разработать плагин для программы QGIS.
В общих чертах, плагин должен уметь:
- подключаться по API к серверу (с авторизацией)
- импортировать с сервера проект
- экспортировать проект реализованный локально в репозиторий на сервере
Существующий опыт написания подобных плагинов будет большим плюсом.
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