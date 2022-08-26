Необходимо спарсить отзывы к товарам с сайтов OZON и Wildberries для 5-6 товаров. На выходе требуется таблица с данными: для Озона – дата, количество звезд, достоинства, недостатки, комментарий, лайки/дизлайки; для Вайлдберриз – дата, количество звезд, комментарий, лайки/дизлайки. Возможна разработка универсального инструмента для парсинга по ссылке.