Нужен скрипт расчета стоимости гибкого кирпича для сайта (HTML)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок357 просмотров
  • Расчет стоимости гибкого кирпича должен иметь функции :Выбор цвета (выпадающее меню примерно 20 параметров но цена имеет только 2 значения - например 590 и 650.) ,
  • выбор размера (3 параметра - каждый параметр имеет свою цену - например 100 / 150 / 200) ,
  • плотность фасадной сетки (2 параметра - например 50 / 90 ) ,
  • толщина кирпича ( 3 параметра например 150 - 170 - 210)
  • Количество кирпича (выпадающее меню на 5 параметров : 0-1м2 / 1-5м2/ 5-20м2 / 20-50м2 / более 50м2) .
Калькулятор работает по формуле : (1+2+3+4)*5
HTML
3 года назад
guest_15549967179444
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