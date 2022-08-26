Разработать мультиаккаунтинг в системе, обеспечивающий индивидуальный доступ пользователей к своему оборудованию через веб-интерфейс. Необходима реализация ограничения доступа к данным сим-карт и оборудованию для каждого пользователя. Поддержка проекта после завершения также рассматривается.
Нужен скрипт расчета стоимости гибкого кирпича для сайта (HTML)
- Расчет стоимости гибкого кирпича должен иметь функции :Выбор цвета (выпадающее меню примерно 20 параметров но цена имеет только 2 значения - например 590 и 650.) ,
- выбор размера (3 параметра - каждый параметр имеет свою цену - например 100 / 150 / 200) ,
- плотность фасадной сетки (2 параметра - например 50 / 90 ) ,
- толщина кирпича ( 3 параметра например 150 - 170 - 210)
- Количество кирпича (выпадающее меню на 5 параметров : 0-1м2 / 1-5м2/ 5-20м2 / 20-50м2 / более 50м2) .
Заявки фрилансеров
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