Задача включает в себя расчет HUD управления для игры Apex Legends с учетом различных разрешений мониторов. Необходимо произвести детальный расчет по пикселям, чтобы обеспечить оптимальное отображение интерфейса в зависимости от разрешения экрана.
Программа(веб-приложение) парсер + граббер с импортом в Excel!
Доброго времени суток, господа программисты!
Требуется разработать программу(веб-приложение) парсер-граббер сайта с пользовательским интерфейсом с нуля в кратчайшее время под ПК! С дальнейшим сотрудничеством и поддержкой продукта!
Большая просьба новичкам не писать, ибо проект как минимум средней сложности и обязательно будет обсуждаться дальнейшая поддержка продукта!
Пишите свои предложения!
Примерное тз прикреплю файлом, дополнительную информацию можно и нужно обсудить в лс!
Заявки фрилансеров
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