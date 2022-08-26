Доброго времени суток, господа программисты !

Требуется разработать программу(веб-приложение) парсер-граббер сайта с пользовательским интерфейсом с нуля в кратчайшее время под ПК! С дальнейшим сотрудничеством и поддержкой продукта!

Большая просьба новичкам не писать, ибо проект как минимум средней сложности и обязательно будет обсуждаться дальнейшая поддержка продукта!

Пишите свои предложения!

Примерное тз прикреплю файлом, дополнительную информацию можно и нужно обсудить в лс!