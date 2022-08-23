Необходимо создание расширений phpBB форума.

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  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок203 просмотра

Здравствуйте, необходимо создание расширений для форума на движке phpBB

Настройка форума,проверка и устранение недочетов.

3 года назад
guest_16613357691727
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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