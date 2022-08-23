Требуется разработать парсер транзакций для 4 блокчейнов: Etherium, BEP20, Solana и Polygon. Необходим опыт работы с Blockchain и знание языков Python, Node.js или Go. Функционал включает сбор swap-транзакций, транзакций между кошельками и по контрактам с фильтрацией за нужный период и лимитом записей.
Нужен плагин для CS:GO и Dota2
Нужен плагин, желательно на Python, чтобы создавать своё лобби
Заявки фрилансеров
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