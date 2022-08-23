Необходимо разработать скрипт для определения характера нисходящего движения цены на свечном графике криптовалют. Требуется программист со знанием PHP и одного из языков: Python, Node.js или Go. Уровень владения – middle и выше. Обязателен опыт в трейдинге и работе с криптовалютными роботами, а также знание индикаторов и анализа графиков.
Парсер транзакций из 4х блокчейнов
✅Ищем программиста со знанием какого-либо из языков: Python/node.js/Go. Уровень midle и выше. Обязателен опыт работы с Blockchain.
✅ Нужно собирать из 4-х блокчейнов транзакции по нужной монете (swap транзакции, транзакции между кошельками, транзакции по контрактам).
✅Реализовать фильтрацию транзакции за нужный период времени, с нужным лимитом записей.
✅Необходимо иметь поддержку 4х блокчейнов:
- Etherium
- BEP20
- Solana
- Polygon
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