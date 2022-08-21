Настройки

а) количество потоков

б) таймаут коннекта к проксям (В мс)

в) сколько попыток восстановить соединение( сколько раз повторять запрос на прокси в попытке получить нормальный ответ вместо ошибки)

г) сколько аккаунтов создать? число, либо если 0 - регать бесконечно

д) Сколько делать регистраций с 1 ипа? ( в пределах 1 задания) обычно устанавливают 3 и блочат ип на 24ч)

Go / Node.js / Python

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