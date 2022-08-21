Регер аккаунтов outlook

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки369 просмотров

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а) количество потоков

б) таймаут коннекта к проксям (В мс)

в) сколько попыток восстановить соединение( сколько раз повторять запрос на прокси в попытке получить нормальный ответ вместо ошибки)

г) сколько аккаунтов создать? число, либо если 0 - регать бесконечно

д) Сколько делать регистраций с 1 ипа? ( в пределах 1 задания) обычно устанавливают 3 и блочат ип на 24ч)

Go / Node.js / Python

Цену предлагайте 

Node.jsPython
3 года назад
gornostay25
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Артем
 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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