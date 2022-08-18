Надо сделать кастомную интеграцию между манго (коллтрекинга у них там) и сипуниСуть у сипуни есть штатная возможность ловить рекламные метки с ройстата и комейджика, но с манго нет такого и надо сделать.Звонок идёт из манго в сипуни далее создаёт сделку в АМО и вот в этот момент должны закрываться ютм метки в сделку. А ютм метки передает манго и это надо и научить сипуни чтобы он понимал метки и передавал в амо.Сипуни поддержка говорит что у них там уже есть готовые скрипты для апи и это быстро делается. Документация по Сипуни https://sipuni.com/idealats/pdf/SIPUNI%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20HTTP%20API.pdfМАНГО https://tarpanelectro.ru/upload/iblock/270/270371161f6d0c25b3690f7500dba229.pdf