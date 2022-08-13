Требуется создать копию муляжа программы на Visual Basic. Необходимо доделать существующие наработки, чтобы программа функционировала как настоящая. Срок выполнения – 1-2 недели, готова оплата 50$ за работу.
Калькулятор ПП на C#
Нужно разработать приложения для подсчёта калорий в блюдах.
К примеру, хлеб состоит из муки, масла, дрожжей, сахара. Нужно посчитать сумму углеводов, калорий, белков, жиров для 100г готового блюда.
Пишите цену, за которую готовы взяться.
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