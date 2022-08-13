Ищется разработчик для дополнения клиент-серверной программы на Python 3. Задача включает сбор данных по сокетам и отправку баш-скриптов. Оплата по факту или поэтапно, бюджет 250$. Срок выполнения 6 дней. Рассматриваются только кандидаты с живыми примерами работ на Python и опытом в парсинге.