Bluetooth модуль на qml

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки315 просмотров

нужно написать код в qt на qml. Приложение на QT + QML. Подключения по bluetooth к разным устройствам и обмен данными: файлы, массив байт и т.п.

Интерфейс максимально простой, чтобы можно было спокойно разобраться в коде.

3 года назад
guest_16602212874983
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