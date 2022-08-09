Граббер постов в тг

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки413 просмотров

Сколько будет стоит граббер постов в тг? Берет пост с 1тг канала и переваливает себе на тг канал. Канкретно сам скрипт без аренды и тд ...

3 года назад
Barklon
Иван 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ярослав
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Скрипт определения нужного паттерна на свечном графике криптовалютной

    $2000

    Требуется разработать скрипт, который будет определять характер нисходящего движения цены на свечном графике криптовалют. Необходимы знания PHP и одного из языков: Python, node.js или Go. Уровень владения — middle и выше. Опыт работы с торговыми криптовалютными роботами и высоконагруженными системами обязателен.

    Node.jsPHPPython
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Бот для Wildberries

    Ищется разработчик для создания бота, который будет регистрироваться на Wildberries, искать товары по запросам, добавлять их в корзину и выкупать. Ожидается плавность в поведении, аналогичная реальному пользователю. Количество выкупов варьируется от 10 до 1000 в день. Рассматриваются кандидаты с опытом работы над подобными проектами для дальнейшего сотрудничества и техподдержки.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать бота выявления пампов на криптобирже

    Требуется разработка бота для выявления пампов и дампов на нескольких криптобиржах. Бот должен быть способен отслеживать изменения цен и анализировать торговые объемы. Укажите стоимость и сроки выполнения проекта.

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсинг для биржи ставок, betfair

    Требуется разработка прикладного ПО для парсинга данных с биржи ставок Betfair. Необходимо собирать информацию с определенных рынков. Ищем опытного специалиста для выполнения задачи.

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сконструировать макет весов с обработкой показаний на компьютере

    Необходимо сконструировать макет весов с передачей весовых значений на компьютер. Требуется разработать прикладное ПО с десктопным интерфейсом, который будет принимать данные с весов, делить их на задаваемое значение и отображать результаты. Также нужна функция отправки SMS уведомлений при превышении заданного предела. Весы должны работать до 5 кг и помещаться в багажник автомобиля.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Переменная для wordpress плагина - Yoast

    Требуется разработать фильтр для плагина Yoast, который будет перечислять категории записи через запятую и в нижнем регистре. Необходимо адаптировать существующий код для работы с категориями, чтобы первая буква каждой категории была заглавной. Подробности и пример кода предоставлены.

    WordPress
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать среду для номеров телефона wildberries

    Требуется разработать сервис для выкупа товаров на Wildberries, который сохранит купленные номера телефонов в аккаунте. Номера должны быть в количестве от 1000 до 20000. Основная задача - обеспечить возможность выкупа товаров через эти аккаунты с использованием сохраненных номеров.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен бот на LUA в Quik от 8.7 для отправки сообщений в телеграм.

    Требуется разработка бота на LUA в Quik версии 8.7 для отправки сообщений в Telegram. Бот должен обрабатывать системные сообщения с фильтрацией, отображать позиции по клиентским счетам, таблицы сделок и заявок, а также учитывать ограничения по счетам. Настройка цветов сообщений и тайминг отправки по каждой таблице обязательны.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Работа с API на С#

    Необходимо разработать десктопное приложение на C#, которое будет взаимодействовать с API судебных процессов. Задача заключается в сохранении информации по заданным параметрам в CSV файл для дальнейшего использования. Укажите примерную стоимость выполнения заказа.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад