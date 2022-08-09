Ищется разработчик для создания бота, который будет регистрироваться на Wildberries, искать товары по запросам, добавлять их в корзину и выкупать. Ожидается плавность в поведении, аналогичная реальному пользователю. Количество выкупов варьируется от 10 до 1000 в день. Рассматриваются кандидаты с опытом работы над подобными проектами для дальнейшего сотрудничества и техподдержки.