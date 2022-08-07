Необходимо разработать десктопное приложение на C#, которое будет взаимодействовать с API судебных процессов. Задача заключается в сохранении информации по заданным параметрам в CSV файл для дальнейшего использования. Укажите примерную стоимость выполнения заказа.
Нужен бот на LUA в Quik от 8.7 для отправки сообщений в телеграм.
Нужен бот на LUA в Quik от 8.7 для отправки сообщений в телеграм.
Из таблиц
1.Системные сообщения(с фильтром,мне не нужно дублировать все сообщения из этой таблицы)
2.Позиции по клиентским счетам
(Таблицей)
3.Таблица сделок и таблица заявок
4. Ограничения по клиентским счетам
информацию выводить согласно настройкам этих таблиц.
Текс сообщений и таблиц должны иметь настройку цвета сообщения.
Информативно и эстетично!
С таймингом отправки сообщений по каждой таблице.
Заявки фрилансеров
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