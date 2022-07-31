Простой аналог TeamViewer

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка490 просмотров

Необходимо разработать простой аналог TeamViewer с функцией удалённого управления и переноса копирования файлов.

Задача не трудная так как можно разработать с нуля или же взять готовое решение с https://github.com/RoudyES/ShareScreen

Можно использовать любое другое но смысл подключение должен быть по ID и пароль (не RDP login и pass). Оно отлично подходит но нужно доработать в плане отклика, данное решение тормозит 1-2FPS задержка очень большая нужно разобраться и дописать ПО.

главное тз как и в премьере.

Серверная часть которая ставится на сервер и обрабатывает все соединения

клиентская часть которая ставится на компьютеры к которым нужно подключаться и админская часть через которую будем подключаться.

Думаю лучше разрабатывать на C#

Жду ваших предложений.

3 года назад
guest_165953187966
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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