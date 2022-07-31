Требуется разработать парсер данных с сайта без использования API, используя Puppeteer. Парсер должен отправлять данные в WebSocket. Обратите внимание на необходимость минимизации задержек, так как другие инструменты, такие как Selenium, не подходят для этой задачи.
Простой аналог TeamViewer
Необходимо разработать простой аналог TeamViewer с функцией удалённого управления и переноса копирования файлов.
Задача не трудная так как можно разработать с нуля или же взять готовое решение с https://github.com/RoudyES/ShareScreen
Можно использовать любое другое но смысл подключение должен быть по ID и пароль (не RDP login и pass). Оно отлично подходит но нужно доработать в плане отклика, данное решение тормозит 1-2FPS задержка очень большая нужно разобраться и дописать ПО.
главное тз как и в премьере.
Серверная часть которая ставится на сервер и обрабатывает все соединения
клиентская часть которая ставится на компьютеры к которым нужно подключаться и админская часть через которую будем подключаться.
Думаю лучше разрабатывать на C#
Жду ваших предложений.
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