Необходимо разработать простой аналог TeamViewer с функцией удалённого управления и переноса копирования файлов.

Задача не трудная так как можно разработать с нуля или же взять готовое решение с https://github.com/RoudyES/ShareScreen

Можно использовать любое другое но смысл подключение должен быть по ID и пароль (не RDP login и pass). Оно отлично подходит но нужно доработать в плане отклика, данное решение тормозит 1-2FPS задержка очень большая нужно разобраться и дописать ПО.

главное тз как и в премьере.

Серверная часть которая ставится на сервер и обрабатывает все соединения

клиентская часть которая ставится на компьютеры к которым нужно подключаться и админская часть через которую будем подключаться.

Думаю лучше разрабатывать на C#

Жду ваших предложений.