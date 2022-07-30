Телеграм-бот для отправки писем на электронную почту

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка272 просмотра

Бот для отправки единичных писем, с возможностью выбора любого нужного имени отправителя.

При необходимости отправлю ТЗ.

Приступить сегодня, срок 1-2 дня.

3 года назад
guest_16543245540048
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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