Загрузка видео на youtube по cookie без верификации

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки550 просмотров

привет.

есть cookie для ютуба.

надо использовать эти куки чтобы загрузить видео на другом ПК с другим ip.

вроде бы ничего сложного и вариентов много, например, на гитхабе по /topics/youtube-upload и /topics/youtube-uploader

но из-за того что кук импортирован из другого места выскакивает верификация.

ваша задача - понять как её обойти и сделать простейшую прогу для Windows чтобы я мог загружать хоть 1 видео. не надо ни названия видео, ни описания. я хочу просто убедиться, что решение работает.

прокси не используем.

в следующем проекте мы сделаем более продвинутый софт для загрузки.

решение однозначно существует и люди его используют. поэтому "это невозможно, никак не обойти" не принимаются.

3 года назад
guest_16591200237242
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Валерий
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов(-3)
3 года назад
Денис
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Упаковать .py в .exe

    Необходимо упаковать проект на Python в исполняемый файл .exe. Ожидается использование инструментов, таких как pyinstaller или аналогичных. Задача включает в себя создание стабильного .exe, который будет корректно работать на Windows.

    Python
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Телеграм-бот для отправки писем на электронную почту

    Создайте телеграм-бота для отправки писем на электронную почту. Бот должен принимать адрес для отправки и индивидуальную ссылку-приглашение. Реализуйте возможность настройки шаблонов, включая имя отправителя и хтмл-содержимое письма с кнопкой для перехода по ссылке. Обеспечьте отправку писем от любых адресов и имен. Учитывайте требование о минимизации попадания в спам.

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка телеграмм бота, исправление багов в коде на Python

    Требуется настройка телеграмм бота и исправление ошибок в коде на Python. Основная задача — решить проблему, когда бот не реагирует на платежи от клиентов, проходящие через сервис переводов, в частности на платёж True.

    Python
    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать программу клиент для прокси-сервиса (socks)

    Необходимо создать программу-клиент для взаимодействия с веб-интерфейсом SOCKS-сервиса. Клиент должен считывать доступные SOCKS-серверы и предоставлять пользователю выбор. После выбора сервера клиент работает как локальный SOCKS-сервер, проксируя трафик. Также требуется сделать совместимость с другим SOCKS-сервисом для смены IP через выбор страны.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Автокликер с возможностью переключения окон для MacOS

    Создание автокликера для MacOS, который будет переключать вкладки в браузере и окна рабочих программ с заданной периодичностью. Скрипт должен имитировать активность клавиатуры и мыши, чтобы создать видимость работы сотрудника.

    macOS
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Поставить программу на сервер | C#

    Требуется выполнить установку программы на сервер, написанной на языке C#. Ищем специалиста с опытом работы в установке и настройке серверных приложений. Обеспечьте корректную работу ПО на сервере.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Телеграм-бот для отправки СМС

    Необходимо разработать телеграм-бота, который будет отправлять СМС на указанные номера. Бот должен использовать шаблоны для имени отправителя и текста сообщения, а также сообщать статус отправки. Поддержка отправки на номера любой страны и возможность выбора оптимального сервиса для отправки.

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно допилить программу на JAVA и знать работу с API ключами

    Требуется доработать программу на JAVA, добавив функции для автоматического открытия видео из указанной папки при запуске. Также необходимо знание работы с API ключами. Подробности можно обсудить в личной переписке.

    Java
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание программы на по, которая будет делать автоматически скриншот

    Разработайте программу, которая будет автоматически делать скриншот при распознавании определённого символа. Скриншоты должны сохраняться в формате JPG в отдельной папке. Символ постоянный, цена обсуждаемая.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад