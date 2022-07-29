Необходимо упаковать проект на Python в исполняемый файл .exe. Ожидается использование инструментов, таких как pyinstaller или аналогичных. Задача включает в себя создание стабильного .exe, который будет корректно работать на Windows.
Загрузка видео на youtube по cookie без верификации
привет.
есть cookie для ютуба.
надо использовать эти куки чтобы загрузить видео на другом ПК с другим ip.
вроде бы ничего сложного и вариентов много, например, на гитхабе по /topics/youtube-upload и /topics/youtube-uploader
но из-за того что кук импортирован из другого места выскакивает верификация.
ваша задача - понять как её обойти и сделать простейшую прогу для Windows чтобы я мог загружать хоть 1 видео. не надо ни названия видео, ни описания. я хочу просто убедиться, что решение работает.
прокси не используем.
в следующем проекте мы сделаем более продвинутый софт для загрузки.
решение однозначно существует и люди его используют. поэтому "это невозможно, никак не обойти" не принимаются.
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