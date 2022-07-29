Загрузка видео на youtube по cookie без верификации

привет.

есть cookie для ютуба.

надо использовать эти куки чтобы загрузить видео на другом ПК с другим ip.

вроде бы ничего сложного и вариентов много, например, на гитхабе по /topics/youtube-upload и /topics/youtube-uploader

но из-за того что кук импортирован из другого места выскакивает верификация.

ваша задача - понять как её обойти и сделать простейшую прогу для Windows чтобы я мог загружать хоть 1 видео. не надо ни названия видео, ни описания. я хочу просто убедиться, что решение работает.

прокси не используем.

в следующем проекте мы сделаем более продвинутый софт для загрузки.

решение однозначно существует и люди его используют. поэтому "это невозможно, никак не обойти" не принимаются.