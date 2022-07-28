Автокликер с возможностью переключения окон для MacOS

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка348 просмотров

Для имитаци работы сотрудника нужно сделать расширенную версию автокликера - скрипт, который сможет с определённой заданной периодичностью переключать вкладки в бразуере и окна рабочих программ, при этом имитируя активность клавиатуры или мыши. Для MacOS.

macOS
3 года назад
guest_16590193948064
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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