Здравствуйте.

Нужен скрипт (или расширение как будет проще), который будет выполнять определенные действия на странице в интернете.

1. Нужно будет запустить определенную веб страницу в определенном браузере.

2. Затем перейти на определенную строку (я так понимаю там данные в виде таблицы, Imacros делал такой код TAG POS=12 TYPE=DIV)

3. Проверить в этой строке в одном поле одно значение - там будет доступно либо недоступно. Если доступно, то нажать на эту строку (это ссылка), после этого загрузится другая страница, в ней также таблица, но ряд полей будет недоступен для ввода, нужно будет проверить, если одно поле доступно для редактирования, то ввести в него значение, если недоступно, то ввести в другое поле, затем нажать 2 определенных кнопки.

После этого автоматически откроется предыдущая страница и нужно будет действия 2 и 3 выполнить еще для нескольких строк.

Более подробно (со всеми скриншотами) опишу непосредственно исполнителю.