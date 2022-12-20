Требуется разработка программы на Python для Raspberry Pi, управляющей мотором кофемолки через сенсорный дисплей. Программа должна включать 3 кнопки, 2 из которых с таймером. Время на таймере задается через интерфейс программы. Обсуждение стоимости возможно.
Скрипт определенных действий в браузере (переход, ввод, нажатие)
Здравствуйте.
Нужен скрипт (или расширение как будет проще), который будет выполнять определенные действия на странице в интернете.
1. Нужно будет запустить определенную веб страницу в определенном браузере.
2. Затем перейти на определенную строку (я так понимаю там данные в виде таблицы, Imacros делал такой код TAG POS=12 TYPE=DIV)
3. Проверить в этой строке в одном поле одно значение - там будет доступно либо недоступно. Если доступно, то нажать на эту строку (это ссылка), после этого загрузится другая страница, в ней также таблица, но ряд полей будет недоступен для ввода, нужно будет проверить, если одно поле доступно для редактирования, то ввести в него значение, если недоступно, то ввести в другое поле, затем нажать 2 определенных кнопки.
После этого автоматически откроется предыдущая страница и нужно будет действия 2 и 3 выполнить еще для нескольких строк.
Более подробно (со всеми скриншотами) опишу непосредственно исполнителю.
Выбранный исполнитель
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