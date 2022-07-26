Создайте торгового бота для платформы Binance, который будет подключаться по API и выставлять ордера на покупку и продажу. Бот должен использовать 2-3 индикатора, такие как CRSI, RSI и Stoch, и обеспечивать выбор торговых пар. Реализуйте функции усреднения, реинвеста и установку времени ожидания между операциями. Алгоритм должен работать в реальном времени, реагируя на изменения индикаторов на рынке.