Написать бота в telegram для заказа smm услуг

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Закрыт9 заявок403 просмотра

Здравствуйте. Я нахожусь в поисках того, кто поможет реализовать мою задумку: есть smm панель, необходимо написать бота с помощью которого мы будем управлять заказами на этой панели.

Сделать базу данных содержащую: id, баланс, заказы

Настроить json запросы к api платформы:

  • Пополнить баланс, а так же взаимодействие и корректную работу с сервисом приема платежей
  • Создание заказа
  • Проверка статуса заказа
Более подробное описание проекта предоставлю заинтересовавшемуся
3 года назад
eliyuris
Юрис 
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