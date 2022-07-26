Требуется разработка программы на Python для Raspberry Pi, управляющей мотором кофемолки через сенсорный дисплей. Программа должна включать 3 кнопки, 2 из которых с таймером. Время на таймере задается через интерфейс программы. Обсуждение стоимости возможно.
Написать бота в telegram для заказа smm услуг
Здравствуйте. Я нахожусь в поисках того, кто поможет реализовать мою задумку: есть smm панель, необходимо написать бота с помощью которого мы будем управлять заказами на этой панели.
Сделать базу данных содержащую: id, баланс, заказы
Настроить json запросы к api платформы:
- Пополнить баланс, а так же взаимодействие и корректную работу с сервисом приема платежей
- Создание заказа
- Проверка статуса заказа
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