Требуется разработка программы на Python для Raspberry Pi, управляющей мотором кофемолки через сенсорный дисплей. Программа должна включать 3 кнопки, 2 из которых с таймером. Время на таймере задается через интерфейс программы. Обсуждение стоимости возможно.
Фильтрация информации в Excel таблицы
Нужно автоматизировать выводку телефонных номеров из таблицы.
Через формулы или макросы, как - не важно, главное что бы это не занимало более 1-3 минут.
Сделать готовую формулу или объяснить что и как делать для получения результата.
Итог: Все телефонные номера из таблицы должны быть в столбик, не сливаясь с ненужной информацией.
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