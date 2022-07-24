Фильтрация информации в Excel таблицы

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Закрыт15 заявок764 просмотра

Нужно автоматизировать выводку телефонных номеров из таблицы.

Через формулы или макросы, как - не важно, главное что бы это не занимало более 1-3 минут.

Сделать готовую формулу или объяснить что и как делать для получения результата.

Итог: Все телефонные номера из таблицы должны быть в столбик, не сливаясь с ненужной информацией.

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