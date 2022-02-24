Имеются arduino uno и дисплей lcd 1602 и блок питания к ним на 12 вольт.

Надо сделать умные часы которые могут показывать дату в полном формате и время.

Также желательно чтобы вечером дисплей становился тусклее, а утром ярче автоматический.

Настройка времени и даты будет осуществляться с помощью двух кнопок.

Как примерно должно выглядеть(дисплей с двумя строками и 16 символами в строке):

18:06:53 ВОС

24 ФЕВ 2022