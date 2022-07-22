Привет, я ищу человека, который сможет проконсультировать или по другому помочь с роботами для OpenRPA системы (тот который не Python based, а под Windows).

Нужна помощь с составлением workflows на OpenFlow и их связкой с OpenRPA, HDRobots и прочими нестандартными кейсами.

Если опыта нет, но есть желание разобраться - это тоже может подойти, но важно чтобы ты быстро мог находить и проверять решения и делиться ими.

В отклике, пожалуйста, указывай часовую ставку, есть ли опыт и если нет то как рассчитываешь его набирать.