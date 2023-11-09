Здравствуйте! Существует готовый исходник для чат-бота от компании whapi.cloud. Необходимо развернуть чат-бот на хостинге и настроить цепочки действий: ответы на вопросы, рассылки и тд. ТЗ вышлю в личку, бюджет также оговаривается ...
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- $100PHPЧат-ботВеб-программирование4 заявкиОткрыт4 дня назад
Реализуем чат бота. После холодной продажи нужно оставить презу, дабы закрыть возражения и подтолкнуть к действию ЛПРа. Нужно создать качественную презентацию. Подробнее в личных сообщениях.Чат-ботПрезентации2 заявкиОткрыт4 дня назад
Потрібно написати веб-додаток для моніторингу реклами, отримання лідів та спілкування з клієнтами через Facebook Messenger, Instagramm, WhatsApp (чат бот) Вимоги: Мова програмування бажана PHP / Python Досвід написання таких додатків ...Веб-программирование1 заявкаОткрыт9 дней назад
Необходимо создание чат бота для профи ру если в кратце что должен уметь бот: - поиск заданий по ключевым словам и написание к ним отклика ( так же отправка им фото для повышения конверсии в ...Чат-ботПрикладное ПО5 заявокОткрыт10 дней назад
Чат бот, с подключением к вайберу и телеграмм Цели: Сбор и отправка данных на сервер для заполнения анкеты на подачу визы в США Проведение диалогов с пользователем с использованием https://platform.openai.com/overview Хранение результатов ...Чат-ботВеб-программирование3 заявкиОткрыт12 дней назад
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Нужно создать Иконку для AppStore. Мобильное приложение - помощник с решением математических задач ИИ. Основные функции решение математический задач со сканированием заданий написание эссе чат бот на основе чата ...Чат-ботИконки и Пиксель-арт8 заявокЗакрыт14 дней назад
Нужно в Телеграм создать чат бот для услуг поздравления Деда МорозаЧат-ботВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 дней назад
Доброго дня! потрібно створити чат бот в телеграмі та запустити його на сервері. Структуру прикріпляю Ціна, терміни? ДякуюЧат-ботВеб-программирование8 заявокОткрыт18 дней назад
Пропонуємо віддалену роботу з написання текстів для блогу та чат боту Ми працюємо в жіночій тематиці, сфера краси та здоров'я Обов'язки: Вивчення ЦА, її болей та вподобань Складання комунікаційної стратегії ...Написание статейЧат-ботКопирайтинг12 заявокЗакрыт2 дня назад
сайт lumberjack.style Необхідно зробити: Кнопку "Онлайн Запис" в шапці сайту Додати в шапку сайту лінки на мессенджери Додати кнопки соц мереж в шапку сайта Змінити почту з [email protected] на [email protected] ...WordPressСайт на WordPressЧат-ботСистемы управления (CMS)11 заявокЗакрыт8 дней назад
- $250
Техническое задание: Верстка сайта на tailwind1. Введение Цель: Окружение: NodeJS18, SailsJS Стек разработки: EJS, Tailwind Бюджет: 20000 руб Условия: Проект будет опубликован под лицензией MIT ...HTML-верстканет заявокЗакрытмесяц назад
Общее описание Цель проекта: Создание Телеграм-канала для обмена валют, где пользователи могут получать предложения от разных обменников. Функциональные требования Регистрация обменников: Возможность для обменных пунктов регистрироваться в системе. Подача запросов на обмен: Пользователи могут ...Чат-ботПрикладное ПО7 заявокЗакрыт8 дней назад
- $25
Після оплати курса направлення в чат бот Користувач після того як сплатив курс через WayForPay попадає в чат бот получає 7 відео уроків на протязі 7 днів. Сайт готов ...Чат-ботВеб-программирование7 заявокЗакрыт12 дней назад
Есть внутренний небольшой сайт компании, надо его доработать, развить. Для этого нужен fullstack middle разработчик на python и javascript. В данный момент сайт поддерживает один программист, поэтому вы должны быть самостоятельны и уверены ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт21 день назад
- $300
Чат бот в телеграмм для интернет магазина косметики для волосЧат-ботИнтернет-магазины18 заявокЗакрыт24 дня назад
Сделать несколько лаб.работ по дисциплине "Інформаційні технології електронного бізнесу"Чат-ботВеб-программирование1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $15
!! Сделать несколько лаб.работ по дисциплине "Інформаційні технології електронного бізнесу" !!Чат-ботВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Необходимо настроить и запустить рекламу в ФБ на лендинг, и на чатботов в Телеграм. Необходимо умение настроить рекламу, а также создать чат-бота в телеграм по готовой воронке продаж. Лендинг создавать НЕ надо. ...Чат-ботСоциальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрытмесяц назад
Программа для сканирования QR кодов через сканер. QR код берется с чат бота, данные хранятся в гугл таблице, ФИО, номер, компания, должность. Программа будет сравнивать данные и проверять оплату в гугл таблицу и распечатывать ...Чат-ботДизайн мобильных приложений8 заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо по имеющемуся техническому заданию создать для Телеграм канала чат бота а так же интегрировать его на сам канал.Сроки и условия обсуждаемы,оплата высокая.Чат-ботВеб-программирование9 заявокЗакрыт2 месяца назад